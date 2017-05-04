Русский культурный центр во Львове выселили из арендованного дома

Русский культурный центр во Львове после решения суда выселили из арендованного здания. Ее планируют использовать под культурно-реабилитационный центр для ветеранов АТО или музей.

Об этом сообщил заместитель председателя Львовского облсовета Владимир Гирняк, передает zaxid.net.

"В эти минут завершается выселение Русского культурного общества из помещения на ул. Короленко, 1а. Выселение проводит исполнительная служба управления юстиции. Мы это сделали, антиукраинское гнездо во Львове наконец закрыли!", - написал Владимир Гирняк на своей странице в Facebook.

Напомним, решение выселить Русский культурный центр из коммунальных помещений Львовского облсовета депутаты приняли во время сессии 25 октября 2016 года.

Помещению найдут новое применение

Депутаты определили, что помещения по ул. Короленко, 1а вернут в собственность коммунальной учреждения "Недвижимость и имущество", отремонтируют и после этого сдадут в аренду волонтерским организациям.

Поскольку Русский культурный центр этого не сделал добровольно, юристы облсовета подали иск о принудительном выселении. Суд первой и апелляционной инстанции Русский культурный центр проиграл, поэтому должен был освободить помещение.