Російський культурний центр у Львові виселили з орендованого будинку

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Четвер, 4 травня 2017, 14:20

Російський культурний центр у Львові після рішення суду виселили з орендованої будівлі. Її планують використати під культурно-реабілітаційний центр для ветеранів АТО або музей.

Про це повідомив заступник голови Львівської облради Володимир Гірняк, передає zaxid.net.

"У ці хвили завершується виселення Російського культурного товариства із приміщення на вул. Короленка, 1 а. Виселення проводить виконавча служба управління юстиції. Ми це зробили антиукраїнське кубло у Львові нарешті закрили!", - написав Володимир Гірняк на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, рішення виселити Російський культурний центр із комунальних приміщень Львівської облради депутати ЛОР прийняли під час сесії 25 жовтня 2016 року.

Тоді ж депутати визначили, що приміщення на вул. Короленка, 1а повернуть у власність комунальної установи "Нерухомість і майно", відремонтують і після цього здадуть в оренду волонтерським організаціям.

Оскільки Російський культурний центр цього не зробив добровільно, юристи облради подали позов про примусове виселення. Суд першої та апеляційної інстанції Російський культурний центр програв, тож за рішенням мав звільнити приміщення.

Теми: Львів
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