Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Львовский облсовет выселил Российский культурный центр

Вторник, 25 октября 2016, 19:47

Львовский облсовет выселит Русский культурный центр во Львове с коммунального помещения.

Такое решение приняли во время сессии облсовета 25 октября, пишет Zaxid.net

Речь идет о помещении на улице Короленко, 1а.

В тексте решения указывается, что это помещение вернут в собственность коммунального учреждения "Недвижимость и имущество", отремонтируют и после этого сдадут в аренду организациям, осуществляющим деятельность, связанную с АТЕ.

Текст решения депутатам предложила временная контрольная комиссия, которая от января 2016 изучала этот вопрос.

"Провести обследование здания по адресу ул. Короленко, 1а по объему ремонтных работ, которые должны быть осуществлены для приведения ее в надлежащее состояние, и предусмотреть в областном бюджете соответствующие средства... Обеспечить проведение конкурса на право аренды этих помещений, установив целевое использование объекта - размещение общественных организаций, которые осуществляют деятельность, связанную с АТО", - говорится в тексте решения Львовского областного совета.

Указанное помещение с октября 1990 на льготных условиях арендует общественная организация Общество друзей русской и украинской культур им. А. Пушкина.

На официальной странице РКЦ указано, что в 1999 году тогдашний мэр Львова Василий Куйбида установил символическую арендную плату 5 грн в месяц.

После того, как возможность выселения Российского культурного центра обсудили на заседании депутатской комиссии коммунального имущества, представители русского сообщества в Львове обратились к президенту Петра Порошенко за защитой от "произвола депутатов и чиновников Львовщины".

Соответствующее письмо на русском языке прислали также городскому председателю Львова Андрею Садовому, председателю ЛОГА Олегу Синютке и голове Львовского облсовета Александру Ганущина.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЛьвовРосcиякультура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Парламент поддержал создание электронного реестра военнообязанных

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

Все новости...
Львов
Ракетный удар РФ по Львову: погибших уже шестеро, спасли семерых, 14 человек в больнице
Ракетный удар по Львову: из-под завалов достали тело пятой жертвы
4 погибших, 40 раненых, уничтожены 50 авто и повреждены 30 домов − последствия удара по Львову
Последние новости
16:02
Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены
16:00
Кабмин изменил порядок бронирования военнообязанных работников предприятий ОПК
15:48
видеоВ сеть слили видео о работниках Bihus.Info и наркотиках: Бигус пообещал "террор идиотам"
15:39
Опасность работы и нехватка кадров впервые возглавили рейтинг проблем бизнеса - исследование
15:28
В сумеречной зоне океана ученые обнаружили грибы, выживающие в экстремальных условиях
15:25
Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать
15:23
СМИ: Польша обсуждает с Киевом введение лицензий на импорт
15:23
видеоЗеленский встретился с Блинкеном и Салливаном в Давосе
15:08
В Киеве и области из-за сильного ветра объявили желтый уровень опасности
15:08
КолонкаБерлинская об изготовлении дронов: Нам нужна технологическая милитаризация общества
Все новости...
Реклама: