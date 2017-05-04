Нацсовет общественного вещания подписал контракт с Аласанией

500 просмотров
0
Четверг, 4 мая 2017, 15:34

Наблюдательный совет общественного вещания подписал контракт с избранным на должность председателя правления ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" экс-гендиректором Национальной телекомпании Украины Зурабом Аласанией.

Об этом в четверг сообщает "Интерфакс-Украина".

Согласно контракту, глава правления приступает к исполнению своих обязанностей с 13 мая.

Наблюдательный совет будет выбирать членов правления ПАО на конкурсе 15 мая.

"Одним из первых моих шагов станет внедрение электронного документооборота", - сказал Аласания после подписания контракта.

Как известно, 10 апреля наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании избрал председателем правления Общественного вещания Зураба Аласанию.

Аласания набрал 10 голосов членов НС, тогда как его основной конкурент глава Госкомтелерадио Олег Наливайко набрал во втором туре семь голосов "за".

По итогам первого голосования оба они набрали по восемь голосов, еще один голос был отдан Роману Выбрановскому.

Согласно условиям конкурса, глава правления Общественного вещания имеет должностной оклад в сумме 76,8 тыс. грн "плюс" надбавки, доплаты и премии на основании решений наблюдательного совета.

С победителем конкурса подписывается контракт сроком на четыре года, с правом на повторное назначение на основании конкурса.

Аласания 1 ноября 2016 года сообщил об увольнении с должности гендиректора НТКУ по собственному желанию ввиду проблем с бюджетом песенного конкурса "Евровидение-2017", аналогичных сложностей с госфинансированием формируемого в Украине на базе НТКУ Общественного телевидения, а также значительной психологической нагрузкой ввиду давления со стороны общественности и политиков.

Темы: общество СМИ
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Насколько те, кому мы поручаем судьбу нашего народа, действительно богобоязненные люди? 1 мая 2017, 09:19
Триумф кухарок и Поколение независимых 21 апреля 2017, 14:31
"Качели" и ритмы украинской политики 21 апреля 2017, 10:03
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Боровик: Причин для лишения меня украинского гражданства нет
Совет Европы обнародовал текст решения по Крыму
Порошенко лишил гражданства не только Артеменко, а и Сашу Боровика
Геращенко: "Нормандский формат" становится на паузу
Все новости
наука

Хирурги успешно пересадили голову крысе, чтобы повторить то же с человеком

Книга

"Череп": отрывок из нового романа Олега Шинкаренко