Нацсовет общественного вещания подписал контракт с Аласанией

Наблюдательный совет общественного вещания подписал контракт с избранным на должность председателя правления ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" экс-гендиректором Национальной телекомпании Украины Зурабом Аласанией.



Об этом в четверг сообщает "Интерфакс-Украина".



Согласно контракту, глава правления приступает к исполнению своих обязанностей с 13 мая.



Наблюдательный совет будет выбирать членов правления ПАО на конкурсе 15 мая.



"Одним из первых моих шагов станет внедрение электронного документооборота", - сказал Аласания после подписания контракта.



Как известно, 10 апреля наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании избрал председателем правления Общественного вещания Зураба Аласанию.



Аласания набрал 10 голосов членов НС, тогда как его основной конкурент глава Госкомтелерадио Олег Наливайко набрал во втором туре семь голосов "за".



По итогам первого голосования оба они набрали по восемь голосов, еще один голос был отдан Роману Выбрановскому.



Согласно условиям конкурса, глава правления Общественного вещания имеет должностной оклад в сумме 76,8 тыс. грн "плюс" надбавки, доплаты и премии на основании решений наблюдательного совета.



С победителем конкурса подписывается контракт сроком на четыре года, с правом на повторное назначение на основании конкурса.



Аласания 1 ноября 2016 года сообщил об увольнении с должности гендиректора НТКУ по собственному желанию ввиду проблем с бюджетом песенного конкурса "Евровидение-2017", аналогичных сложностей с госфинансированием формируемого в Украине на базе НТКУ Общественного телевидения, а также значительной психологической нагрузкой ввиду давления со стороны общественности и политиков.