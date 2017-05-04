Боевики третьи сутки не выдают тела погибших украинских бойцов - штаб АТО

540 просмотров
0
Четверг, 4 мая 2017, 17:39

В штабе АТО заявляют, что представители ОРЛО затягивают передачу тел погибших военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

Об этом говорится в сообщении в Facebook пресс-центра штаба АТО.

"Уже со 2 мая, украинская сторона готова в любое время принять тела погибших защитников для дальнейшей их передачи родственникам. Однако уже третьи сутки представители ОРЛО дают обещания и постоянно меняют время передаче тел погибших военнослужащих Вооруженных Сил Украины", - сообщает штаб.

Как известно, 2 мая в районе Светлодарск дуги погибли трое украинских военных.

Тогда в штабе сообщили, что эвакуировать тела не удалось из-за сильного огневого противодействия противника.

Украинская правда

Темы: АТО Донбасс
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Украинский военный подорвал себя, чтобы не сдаться в плен – АТО 4 мая 2017, 13:02
Для ремонта ДФС договорились о "тишине" – Жебривский 4 мая 2017, 12:34
Победители в центре Украины 4 мая 2017, 12:21
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Боевики третьи сутки не выдают тела погибших украинских бойцов - штаб АТО
Боровик: Причин для лишения меня украинского гражданства нет
Совет Европы обнародовал текст решения по Крыму
Порошенко лишил гражданства не только Артеменко, а и Сашу Боровика
Все новости
Гастро-новини

Киевские заведения, открывшиеся в апреле

рейтинг городов

Самый безопасный облцентр Украины – Хмельницкий, самый опасный – Запорожье