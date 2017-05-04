Боевики третьи сутки не выдают тела погибших украинских бойцов - штаб АТО
В штабе АТО заявляют, что представители ОРЛО затягивают передачу тел погибших военнослужащих Вооруженных Сил Украины.
Об этом говорится в сообщении в Facebook пресс-центра штаба АТО.
"Уже со 2 мая, украинская сторона готова в любое время принять тела погибших защитников для дальнейшей их передачи родственникам. Однако уже третьи сутки представители ОРЛО дают обещания и постоянно меняют время передаче тел погибших военнослужащих Вооруженных Сил Украины", - сообщает штаб.
Как известно, 2 мая в районе Светлодарск дуги погибли трое украинских военных.
Тогда в штабе сообщили, что эвакуировать тела не удалось из-за сильного огневого противодействия противника.
Украинская правда
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