Нижняя палата Конгресса США проголосовала за новые санкции против КНДР

Нижняя палата американского Конгресса почти единогласно утвердила законопроект, который расширяет санкции против Северной Кореи из-за ее провокационного поведения и усиления ракетной и ядерной угрозы в регионе.

Об этом сообщает Укринформ.

Подавляющее большинство конгрессменов (419) поддержали законопроект, предложенный республиканцем Едом Ройсом. Лишь один законодатель высказался против.

Новые санкции против КНДР нацелены, главным образом, на области внешней торговли, морских перевозок и фактически рабского использования человеческого труда режимом страны.

Документ среди прочего предоставляет право министерству национальной безопасности США досматривать грузы, адресованные в Северную Корею, на территории Соединенных Штатов. В том числе речь идет об авиаперевозках и морскиих перевозках на судах, которые находились в портах КНДР.

Кроме того, корабли под флагом КНДР и других государств, нарушающих резолюции ООН, не смогут входить в морских портов США, если законопроект будет принят.