Трамп разрешил церкви агитировать за политиков

53 просмотра
0
Пятница, 5 мая 2017, 06:21

Президент США Дональд Трамп подписал указ о религиозных свободах, смягчающий запрет на политическую агитацию в церкви.

Об этом пишет BBC.

Таким образом, религиозные группы могут получить возможность напрямую поддерживать того или иного кандидата на выборах, тогда как ранее действовал запрет на такую поддержку, введенный президентом Линдоном Джонсоном.

"Мы больше никогда не допустим, чтобы верующих притесняли, запугивали или затыкали им рот", - заявил Трамп.

Однако для того, чтобы полностью отменить поправку, президенту еще нужно одобрение конгресса.

Указ также разрешает религиозным группам не снабжать средствами контрацепции своих сотрудников - раньше к этому их обязывала система медицинской страховки, известная как Obamacare.

Однако указ не включает в себя разрешения бизнесам отказывать в обслуживании геям, ссылаясь на свободу вероисповедания - этого опасались многие организации, выступающие за гражданские свободы и права ЛГБТ.

Темы: США религия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
РФ мешает прекращению боевых действий на Донбассе - представитель США в ОБСЕ 5 мая 2017, 05:38
Нижняя палата Конгресса США проголосовала за новые санкции против КНДР 5 мая 2017, 03:58
США сомневаются в меморандуме о создании зон безопасности в Сирии 5 мая 2017, 03:12
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Конгресс США утвердил бюджет, предусматривающий $ 560 млн для Украины
Боевики третьи сутки не выдают тела погибших украинских бойцов - штаб АТО
Радио Свобода обнародовало видео взрыва автомобиля ОБСЕ
Боровик: Причин для лишения меня украинского гражданства нет
Все новости
Гонорары

Сколько заработают за выступления на Евровидении Джамала, Onuka и Руслана

Гастро-новини

Киевские заведения, открывшиеся в апреле