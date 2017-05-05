В Крыму переполошились из-за дочки Захаровой, которую укусила собака

Дочку спикера МИД РФ Марии Захаровой, которая сейчас находится в оккупированном Крыму, укусила собака. При этом по информации местных СМИ, в местной больнице не сразу смогли оказать помощь: то не было вакцины, то бензина.

Как пишет севастопольский портал ForPost, девочку срочно доставили в городскую больницу № 5.

Издание располагает информацией о том, что в медучреждении не оказалось необходимых медицинских препаратов, которые имелись в другой севастопольской больнице, однако оперативно привезти вакцину не было возможности: хотя в больнице есть служебная машина - бензина не оказалось.

Главврач горбольницы Марина Зимина рассказала ForPost, что в медучреждении были готовы оказать необходимую помощь, однако гостья пока не приняла решение, где лечить ребёнка. Со слов Зиминой, необходимая вакцина в больнице есть, бензин, в том числе для возможной транспортировки пострадавшей в клиники Крыма, тоже есть.

Представитель МИД Мария Захарова провела брифинг в Крыму с двухчасовым опозданием, сославшись на форс-мажорные обстоятельства.

Позже в Facebook она сообщила, что ребёнку оказана необходимая помощь.

Напомним, МИД Украины называет визит Захаровой в Крым незаконным.