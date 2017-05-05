СБУ закрыла въезд в Украину Стивену Сигалу на 5 лет

Голливудскому актеру Стивену Сигалу, который является другом президента России Владимира Путина, запрещен въезд в Украину.

Об этом говорится в ответе Службы безопасности на запрос "Апострофа", обнародованном 5 мая.

"Пользуясь частью 1 статьей 13 закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства и статьей 7 Закона Украины "Об основах национальной безопасности Украины", Службой безопасности Украины принято решение о запрете выезда в Украину указанному лицу сроком на 5 лет", – подчеркнули в СБУ.

Там также напомнили, что решение о запрете въезда в Украину принимается в случае, если есть достаточно информации, полученной в установленном законом порядке, о факте совершения ею (личностью – ред.) общественно опасного деяния, независимо от территории его совершения, которое противоречит интересам обеспечения безопасности Украины, предупреждение, выявление, прекращение и раскрытие которого относится к компетенции СБУ.

Как известно, Путин подписал указ о приеме в российское гражданство американского актера Стивена Сигала в ноябре 2016 года.

Сигал поддерживал политику Путина в отношении Украины, в частности аннексию Крыма и неоднократно посещал РФ за последние несколько лет.