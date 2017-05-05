РФ официально отказалась выполнять решение Совета Европы по Крыму

Министерство иностранных дел Российской Федерации обнародовало официальную реакцию на решение Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) по поводу Крыма и Севастополя и отказалось выполнять данное решение.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте МИД РФ.

Российское дипведомство сообщило, что инициирует два решения, направленных против Украины. "Внесли на обсуждение проекты решений КМСЕ о поддержке Минского процесса и о нарушениях прав человека на Украине (так в оригинале - ЕП). Рассчитываем на их предметное обсуждение на ближайшем заседании Комитета", - говорится в заявлении.

По словам источников "Европейской правды", знакомых с сутью российского проекта, шансов на утверждение этих документов немного, поскольку "в предложенной редакции они напоминают российскую агитку".

Помимо этого, в РФ объявили, что не намерены выполнять решение КМСЕ, не смотря на то, что она обязалась это делать в рамках членства в Совете Европы. В заявлении МИД РФ также впервые прозвучал тезис о том, что Россия будет отказываться выполнять все решения, принятые не консенсусом.

"Российская Федерация никак не считает себя связанной указанным решением Комитета министров и не считает правомерным его использование украинской стороной... Для нас они в силу своего неконсенсусного характера политически и юридически ничтожны", - говорится в заявлении.

Также российское внешнеполитическое ведомство объявило, о "дискредитации Комитета министров" и предупредило, что готовит новые шаги, касающиеся деятельности Совета Европы, не уточнив подробности.

"Как государство, несущее ответственность за положение дел в Совете Европы, включая и Комитет министров, Российская Федерация будет вынуждена рассмотреть шаги по преодолению утверждающейся в структурах Совета Европы практики конъюнктурного политиканства", - заявил российский МИД.

Подробно о решении КМСЕ, которое разозлило Россию, читайте в статье "Решение Совета Европы по поводу Крыма: как Страсбург помогает Украине выиграть в Гааге".

Европейская правда