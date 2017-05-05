"Путинские байкеры" хотят попасть в Прагу – им готовят "прием"

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Пятница, 5 мая 2017, 22:57

В субботу, 6 мая, байкеры прокремлевского клуба "Ночные волки" планируют проехаться центром Праги – Вацлавской площадью.

Об этом сообщает в пятницу "Радио Свобода".

Свою акцию в столице Чехии они запланировали в рамках мотопробега, под названием "Дороги победы – на Берлин" – в столице Германии они планируют быть 9 мая, когда в России празднуют День победы.

В то же время, как сообщил общественный активист, организатор пражского фестиваля русской культуры Kulturus Антон Литвин, в столице Чехии "волков" встретят активисты, возмущенные этой акцией.

"Протесты чехов вызывает прежде всего демонстративный проезд таким святым местом, где сожгли, как известно, Яна Палаха и Яна Заица, выступало огромное количество важных политических и общественных деятелей. Вацлавская площадь является буквально сердцем Чехии. Это не образ, это действительно там, где основные митинги протестов, массовые манифестации общественные", – объясняет Литвин.

"И именно поэтому такой демонстративный проезд таких наполовину милитаристских, наполовину каких гопнических, хулиганских забав с советской символикой, которые, к тому же, совершенно очевидно, отражают не память о Второй мировой войне и победе над фашизмом, а именно имперскость сегодняшнего Кремля. Именно это вызывает раздражение – это очень мягко сказано. Практически презрение, ненависть – здесь любое слово подойдет. Реакцию чехов на этот проезд, конечно, сложно передать словами", – отметил он.

Представители прокремлевского байкерского клуба уже третий год подряд пытаются накануне 9 мая провести мотопробег от Москвы до Берлина.

В 2015 году после массовых протестов жителей Польши, Германии и Чехии, "Ночных волков" остановили на границе Беларуси и Польши и аннулировали въездные визы.

Главарь клуба Александр "Хирург" Залдостанов тогда в интервью местным журналистам заявил, что причиной запрета была "русофобия":

Залдостанов является одним из лидеров прокремлевского движения "Антимайдан". США и Канада внесли его в список санкций в отношении лиц, "причастных к дестабилизации ситуации в Украине и аннексии Крыма".

В апреле 2017 года представители "Ночных волков" объявили на своем сайте, что в мае в третий раз попытаются "взять Берлин". Они анонсировали участие в мотопробега в 20 тысяч байкеров, представителей "различных регионов, в том числе Чечни", а также то, что организацией мотопробега в Европе этот раз занимается главный советник департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД России Сергей Морозов.

1 мая 2017 года польские пограничники не пропустили "Ночных волков" на территорию ЕС.

Причиной отказа въезда на территорию ЕС польские пограничники назвали "подозрение в причастности к экстремистской организации".

4 мая стало известно о задержании в Польше "ночного волка", который вероятно попал в страну через пункт пропуска "Брест".

По данным Фонда борьбы с коррупцией российского оппозиционера Алексея Навального, "Ночные волки" получают многомиллионные гранты из федерального бюджета России.

Темы: Росcия
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