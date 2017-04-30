Группа байкеров из "Ночных волков" попала в Польшу через Брест

Группа российских байкеров из мотоклуба "Ночные волки" попала в Польшу через пункт пропуска "Брест".

Об этом пишет белорусское издание TUT.by.

30 апреля "Ночные волки" встретились с журналистами в здании Генконсульства России в Бресте (Беларусь), во время пресс-конференции лидер клуба Александр "Хирург" Залдостанов заявил, что основная колонна практически не имеет шансов попасть ЕС.

Позже стало известно, что "Ночные волки" выехали из Бреста, их пустили в Польшу.

Залдостанов сообщил, что границу пересекли 9 мотоциклов, большинство из них - с европейскими номерами: Польши, Германии, Словакии, один мотоцикл с российским номером.

После этого байкеры продолжили движение по маршруту мотопробега "Дороги победы. На Берлин" - Москва, Смоленск, Минск, Брест, Варшава, Вроцлав, Будапешт, Братислава, Прага, Дрезден, Берлин.

Залдостанов известен своей поддержкой политики президента РФ Владимира Путина и антизападными высказываниями.

Как известно, в предыдущие два года польские пограничники не пропускали "Ночных волков" через границу с Беларусью в рамках пробега, однако отдельным группам "Ночных волков" удавалось пересечь границу в других пунктах пропуска и в Берлин байкеры доезжали.