Иракские силы и коалиция добились прогресса в вытеснении ИГИЛ из Мосула

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Суббота, 6 мая 2017, 02:45

Иракские силы безопасности при поддержке международной коалиции достигли нового прогресса в западной части Мосула по вытеснению террористической группировки ИГИЛ.

Об этом заявил в пятницу директор пресс-операций Пентагона капитан Джефф Дэвис, передает "Укринформ".

"В последнее время в этом районе наблюдалось уменьшение прогресса, иногда из-за погодных условий, иногда из-за передислокации. Теперь мы имеем определенный успех в районе северо-запада города, в том числе на берегах реки Тигр", - отметил он.

В частности, по его словам, накануне было освобождено, по меньшей мере, 24 кв. км. Всего же, с начала операции в Мосуле, подчеркнул капитан Дэвис, освобождены из-под контроля террористов 550 кв. км в западной части города.

В то же время, как отметил Дэвис, коалиционные войска продолжают авиаудары по ИГИЛ, в том числе по тактическим подразделениям террористов, боевым позициям, артиллерийским и минометным системам, зданиям, системам ПВО, узлам связи и управления.

"Таким образом, авиаудары поддержки на этом направлении достаточно значительны", - подытожил он.

Темы: Ирак США
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