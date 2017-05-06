Нищук: Информация о дисквалификации Украины на 3 года на Евровидении - слухи

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Суббота, 6 мая 2017, 10:51

Министр культуры Евгений Нищук заявил, что информация о возможной дисквалификации Украины на 3 года от участия в Евровидении из-за скандала c участницей от РФ - "только слухи".

Об этом глава Минкульта заявил в интервью Eurovision.ua.

"Пока не готов комментировать эту ситуацию, так как информация о дисквалификации Украины на три года - только слухи. Мы не имеем никаких официальных писем, чтобы об этом говорить", - заявил Нищук.

"Украина - открытая мультикультурная страна, однако ситуация с представительницей РФ на Евровидении - это очевидная провокация. И здесь все заранее понимали, что есть конкретные законы Украины. Мы находимся фактически в состоянии войны. В каждой стране есть закон, и вопрос закона не обсуждается. Поэтому мы сделали все так, как того требовал закон", - пояснил он.

Как известно, в марте СБУ запретила въезд на три года в Украину Юлии Самойловой, поскольку она посещала аннексировать Крым. В связи с этим российский медиахолдинг ВГТРК (каналы "Россия-1", "Россия-24", "РТР-Планета" и др.) и "Первый канал" официально отказались от трансляции конкурса в этом году.

Европейский вещательный союз, который организовывает Евровидение, на следующей неделе рассмотрит вопрос о применении санкций к Украине и России за ситуацию, которая сложилась в этом году в связи с участницей конкурса от РФ. 

Как заявил глава оргкомитета конкурса Франк-Дитер Фрайлин, свое решение союз объявит уже после конкурса, вероятно, в рамках заседания 12 июня. 

В свою очередь креативный супервайзер "Евровидения-2017" Сергей Проскурня заявил, что ничего не слышал от организаторов песенного конкурса о возможных санкциях Европейского вещательного союза для Украины.

Темы: Евровидение Минкультуры
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