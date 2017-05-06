В Одессе на День памяти и примирения будут дежурить более 3 тысяч силовиков

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Суббота, 6 мая 2017, 11:10

8 и 9 мая безопасность в Одессе будут обеспечивать более 3 тысяч правоохранителей. 

Об этом сообщили в МВД Украины со ссылкой на главу облуправления Нацполиции Дмитрия Головина.

"Для охраны общественного порядка будет задействовано около трех тысяч полицейских, работников ГосЧС и военнослужащих Нацгвардии Украины, 2 тыс. из которых будут нести службу только в Одессе", - отметил он.

По его словам, в эти даты все силы одесских правоохранителей будут направлены на то, чтобы одесситы и гости города чувствовали себя в безопасности и спокойно провели выходные.

Также 9 мая в Одессе будет изменена схема движения городского транспорта.

Как сообщает "7 канал", с 8 до 11:00 конечные остановки автобусных маршрутов №№ 203 и 233 перенесут на конечную троллейбуса №3 на Лидерсовском бульваре.

С 9 до 11:00 ограничат движение автотранспорта и его парковку на Аллее Славы в парке им. Т. Шевченко, с 10:00 до 11:30 такие же ограничения введут на ул. Академической до пл. 10 Апреля, на прилегающих улицах и на самой площади.

Кроме того в Донецкой области в праздничные дни безопасность будут обеспечивать более 2 тысяч полицейских, под особым вниманием правоохранителей будет прифронтовой Мариуполь.

Как известно, ранее в Минобороны заявили, что спецслужбы России готовят провокации для организации массовых беспорядков в Одессе 2 и 9 мая. Во избежание провокаций в Одессе и области будут усиленно работать правоохранители и Нацгвардия

Темы: Одесса
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