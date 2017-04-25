Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Російські спецслужби на травень готують провокації в Одесі – ГУР

Вівторок, 25 квітня 2017, 12:26

Розвідка заявляє, що спецслужби Росії готують провокації для організації масових заворушень в Одесі 2 і 9 травня.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Головного управління розвідки Міноборони України.

"За наявною інформацією, спеціальні служби РФ готують проведення провокаційних заходів антиукраїнської спрямованості на території Одеської області під приводом відзначення річниці вшанування жертв подій в Одесі у 2014 році (2 травня) та Дня перемоги (9 травня)", – йдеться в повідомленні.

У ході акцій очікується провокування протестуючими сутичок з патріотично налаштованими активістами і співробітниками правоохоронних органів.

За даними ГУР, проросійські ЗМІ планують висвітлювати вказані події як загострення міжнаціонального конфлікту на Півдні України.

"У цілому інформаційна кампанія підконтрольних Кремлю мас-медіа буде спрямована на нав’язування міжнародній спільноті переконань про утиски національних меншин в Україні зі сторони праворадикальних рухів і української влади та нестабільність безпекової ситуації у нашій державі", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що метою цих заходів є спричинення суттєвого негативного впливу на міжнародний імідж України в контексті проведення конкурсу "Євробачення-2017".

Як повідомлялось, задля уникнення провокацій 2 і 9 травня в Одесі та області посилено працюватимуть правоохоронці та нацгвардійці.

19 квітня Служба безпеки заявила, що блокувала заплановану Російською Федерацією провокацію щодо болгарської нацменшини в Одеській області.

10 квітня біля пам'ятника Невідомому матросу в парку Шевченка в Одесі між активістами патріотичних організацій і їх опонентами, які прийшли на покладання квітів, сталися сутички.

Українська правда

Теми: розвідкаОдесапровокації
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
розвідка
Повернувся без ніг: історія українського розвідника, який провів 13 днів у полоні
Атака безпілотників на Москву 24 липня була спецоперацією ГУР – джерело
Розвідка Британії пояснила, навіщо РФ займається військовою підготовкою дітей
Останні новини
00:22
Офіс Президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
22:53
Прем’єр-міністр Польщі планує приїхати до Києва "найближчими днями"
22:41
ОновленоЗ півночі країни росіяни запускали "Шахеди"
22:28
200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров
21:54
Розвідка Естонії: Посилені ракетні удари свідчать, що Росія вважає небезпечною появу F-16 в Україні
21:45
У Фінляндії застерегли від використання TikTok через зв'язки з КНР, компанія заспокоює
Усі новини...
Реклама: