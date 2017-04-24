Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На "травневі" в Одесі чергуватимуть додаткові патрулі і Нацгвардія

Понеділок, 24 квітня 2017, 16:50

Задля уникнення провокацій 2 і 9 травня в Одесі та області посилено працюватимуть правоохоронці та нацгвардійці.

Про це під час брифінгу 24 квітня заявив голова Одеської облдержадміністрації Максим Степанов, передає "Укрінформ".

"Кілька днів тому я у Києві зустрічався з керівником МВС Арсеном Аваковим, і ми домовилися, що 2 травня до Одеси прибудуть бійці з інших регіонів для забезпечення спокою у місті", – повідомив Степанов.

"Ми не можемо ставати заручниками якихось неадекватних людей, які дестабілізують наше з вами життя. Аби цього не сталося, правоохоронці здійснять усі необхідні заходи", - підкреслив губернатор.

При цьому він уточнив, що все має проходити виключно у рамках закону, і реакція правоохоронних органів на будь-які прояви провокативного характеру повинна бути "в рамках закону жорсткою".

Останніми днями у соцмережах поширюються оголошення про проросійський мітинг на Куликовому полі, де  любителі так званої Новоросії пропонують зібратися і сказати "ні бандерівському режиму".

Як відомо, 10 квітня біля пам'ятника Невідомому матросу в парку Шевченка в Одесі між активістами патріотичних організацій і їх опонентами, які прийшли на покладання квітів, сталися сутички.

19 квітня Служба безпеки заявила, що блокувала заплановану Російською Федерацією провокацію щодо болгарської нацменшини в Одеській області.

Теми: ОдесаполіціяНацгвардія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
Одеса
В Одесі прогриміти потужні вибухи – ЗМІ
НАЗК: Одеський військком Борисов незаконно збагатився на 188 млн
Одесу можуть захистити додаткові системи SAMP/T або Patriot – Зеленський
Останні новини
00:22
Офіс Президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
22:53
Прем’єр-міністр Польщі планує приїхати до Києва "найближчими днями"
22:41
ОновленоЗ півночі країни росіяни запускали "Шахеди"
22:28
200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров
21:54
Розвідка Естонії: Посилені ракетні удари свідчать, що Росія вважає небезпечною появу F-16 в Україні
21:45
У Фінляндії застерегли від використання TikTok через зв'язки з КНР, компанія заспокоює
Усі новини...
Реклама: