Бойцам в зоне АТО предлагают провериться на ВИЧ

Каждый военнослужащий в районе АТО сможет пройти добровольное тестирование на ВИЧ/СПИД.

Об этом сообщает в субботу пресс-центр штаба АТО.

В результате сотрудничества медицинской службы Министерства обороны и Вооруженных Сил Украины с Международной общественной организацией "Международный институт проблем ВИЧ/СПИДа и туберкулеза", в районе проведения антитеррористической операции начато добровольное тестирование военнослужащих Вооруженных Сил Украины с целью ранней диагностики ВИЧ-инфекции/СПИДа.

"Для нужд медицинской службы в район АТО на безвозмездной основе передано 60 тысяч единиц иммунохроматических одноступенчатых тестов", - сообщил начальник отдела медицинского обеспечения штаба АТО Эдуард Хорошун.

По его словам, тестирование проводится выездными медицинскими бригадами военных мобильных госпиталей с привлечением эпидемиологов передвижных санитарно-эпидемиологических групп. При его проведении обязательно соблюдаются принципы добровольности, конфиденциальности, а по желанию и анонимности.