WikiLeaks нашла российский след в утечке писем штаба Макрона

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Воскресенье, 7 мая 2017, 04:07

В утечке переписок предвыборного штаба кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона девять раз упоминается имя сотрудника российской компании.

Об этом WikiLeaks сообщила в Twitter.

"#MacronLeaks: имя сотрудника компании российского правительства "Эврика" появляется девять раз в метаданных архива "xls_cendric.rar", — говорится в сообщении.

В метаданных документа фигурирует имя Рошка Георгий Петрович.

Wikileaks, ссылаясь на российские СМИ, указывает, что речь идет о компании, получившей сертификат ФСБ на деятельность по защите государственной тайны.

Как сообщалось, хакеры похитили и опубликовали вечером в пятницу большую часть электронных писем штаба кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона.

Как известно, второй тур президентских выборов во Франции состоится 7 мая. За пост президента будут бороться кандидат от ультраправых Марин Ле Пен и лидер движения "Вперед!" Эммануэль Макрон. Согласно соцопросам, на выборах победит Макрон.

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