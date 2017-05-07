WikiLeaks нашла российский след в утечке писем штаба Макрона

В утечке переписок предвыборного штаба кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона девять раз упоминается имя сотрудника российской компании.

Об этом WikiLeaks сообщила в Twitter.

"#MacronLeaks: имя сотрудника компании российского правительства "Эврика" появляется девять раз в метаданных архива "xls_cendric.rar", — говорится в сообщении.

#MacronLeaks: name of employee for Russian govt security contractor Evrika appears 9 times in metadata for "xls_cendric.rar" leak archive pic.twitter.com/jyhlmldlbL — WikiLeaks (@wikileaks) 6 травня 2017 р.

В метаданных документа фигурирует имя Рошка Георгий Петрович.

Wikileaks, ссылаясь на российские СМИ, указывает, что речь идет о компании, получившей сертификат ФСБ на деятельность по защите государственной тайны.

Russian press article on ЭВРИКА when company obtained an FSB security certificate to protect state secrets. https://t.co/OGjbMW9UXX — WikiLeaks (@wikileaks) 6 травня 2017 р.

Как сообщалось, хакеры похитили и опубликовали вечером в пятницу большую часть электронных писем штаба кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона.

Как известно, второй тур президентских выборов во Франции состоится 7 мая. За пост президента будут бороться кандидат от ультраправых Марин Ле Пен и лидер движения "Вперед!" Эммануэль Макрон. Согласно соцопросам, на выборах победит Макрон.