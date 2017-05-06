Хакеры похитили большую часть писем штаба Макрона

Хакеры похитили и опубликовали вечером в пятницу большую часть электронных писем штаба кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона.

Об этом сообщает Reuters.

Пользователь под ником Emleaks выложил на файлообменник Pastebin около 9 гигабайт похищенных писем.

Движение Макрона "Вперед!" подтвердило, что их взломали.

"Движение Вперед!" стало жертвой масштабного и скоординированного взлома…, что привело к распространению в социальных сетях различной внутренней информации", - говорится в заявлении.

Сотрудник министерства внутренних дел Франции отказался от комментариев.

Второй тур президентских выборов во Франции состоится 7 мая. За пост президента будут бороться кандидат от ультраправых Марин Ле Пен и лидер движения "Вперед!" Эммануэль Макрон. Согласно соцопросам, на выборах победит Макрон.