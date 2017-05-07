Пограничники не пустили в Украину еще 2 российских журналистов
В воскресенье Государственная пограничная служба не пропустила в Украину и запретила въезд на 3 года еще двум российским журналистам, которые без разрешения посещали оккупированный Крым.
Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян в Facebook.
"Сегодня утром Государственная пограничная служба не пропустила через границу и запретила въезд в Украину на 3 года еще двум журналисткам российского издания, которые нарушали законодательство Украины и посещали временно оккупированный полуостров через временно закрытые пункты пропуска", - написал он.
Госпогранслужба отмечает, что наличие аккредитации на Евровидение не является документом, который дает право для пересечение границы.
"При принятии решений Госпогранслужба совместно с СБУ и Национальной полицией руководствуются исключительно интересами и законодательством Украины", - добавил Слободян.
Как сообщалось, 6 мая украинские пограничники отказали в праве пересечения границыфотожурналисту российских информагентств Russia Roday и "РИА Новости" Рамилю Ситдикову, который направлялся в Киев для освещения песенного конкурса "Евровидение-2017".
Светник главы МВС Украины Антон Геращенко заявил, что аккредитованные на "Евровидение" российские журналисты, которые ранее нарушали границу, незаконно посещая Крым, не будут допущены на территорию Украины.
Украинская правда
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