Пограничники не пустили в Украину еще 2 российских журналистов

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Воскресенье, 7 мая 2017, 09:29

В воскресенье Государственная пограничная служба не пропустила в Украину и запретила въезд на 3 года еще двум российским журналистам, которые без разрешения посещали оккупированный Крым.

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян в Facebook.

"Сегодня утром Государственная пограничная служба не пропустила через границу и запретила въезд в Украину на 3 года еще двум журналисткам российского издания, которые нарушали законодательство Украины и посещали временно оккупированный полуостров через временно закрытые пункты пропуска", - написал он.

Госпогранслужба отмечает, что наличие аккредитации на Евровидение не является документом, который дает право для пересечение границы.

"При принятии решений Госпогранслужба совместно с СБУ и Национальной полицией руководствуются исключительно интересами и законодательством Украины", - добавил Слободян.

Как сообщалось, 6 мая украинские пограничники отказали в праве пересечения границыфотожурналисту российских информагентств Russia Roday и "РИА Новости" Рамилю Ситдикову, который направлялся в Киев для освещения песенного конкурса "Евровидение-2017".

Светник главы МВС Украины Антон Геращенко заявил, что аккредитованные на "Евровидение" российские журналисты, которые ранее нарушали границу, незаконно посещая Крым, не будут допущены на территорию Украины.

Украинская правда

Темы: Пограничная служба Росcия СМИ
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IP: 95.135.42.---FLAG07.05.2017 10:00
Взагалі : треба з країни агресора - Раші,яка руйнує нашу Україну і вже зруйнувала увесь Схід України,вбиває наших бійців і мирних мешканців - НІКОГО не пускати...
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