Геращенко: Журналисты из РФ, посещавшие Крым, не будут допущены на "Евровидение"
Воскресенье, 7 мая 2017, 01:03
Аккредитованные на "Евровидение" российские журналисты, которые ранее нарушали границу, незаконно посещая Крым, не будут допущены на территорию Украины.
Об этом заявил советник главы МВС Украины Антон Геращенко в facebook.
"Никто из тех российских журналистов, кто аккредитован в Киеве на Евровидение и кто ранее нарушал государственную границу Украины, незаконно посещая Украинский Крым, не будет допущен на территорию нашей страны", - написал он.
Ранее украинские пограничники отказали в праве пересечения границы фотожурналисту российских информагентств Russia Roday и "РИА Новости" Рамилю Ситдикову, который направлялся в Киев для освещения песенного конкурса "Евровидение-2017".