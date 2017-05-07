Прикордонники не пустили в Україну ще 2 російських журналістів
У неділю Державна прикордонна служба не пропустила в Україну та заборонила в'їзд на 3 роки ще двом російським журналістам, які без дозволу відвідували окупований Крим.
Про це повідомив речник Держприкордонслужби Олег Слободян у Facebook.
"Сьогодні зранку Державна прикордонна служба не пропустила через кордон та заборонила в'їзд в Україну на 3 роки ще двом журналісткам російського видання, які порушували законодавство України та відвідували тимчасово окупований півострів через тимчасово закриті пункти пропуску", - написав він.
Держприкордонслужба наголошує, що наявність акредитації на Євробачення не є документом, який надає право для перетину кордону.
"При прийнятті рішень Держприкордонслужба спільно із СБУ та Національною поліцією керуються виключно інтересами та законодавством України", - додав Слободян.
Як повідомлялося, 6 травня українські прикордонники відмовили у праві перетину кордонуфотожурналісту російських інформагентств Russia Тoday і "РИА Новости" Рамілю Сітдікову, який прямував до Києва для освітлення пісенного конкурсу "Євробачення-2017".
Радник глави МВС України Антон Геращенко заявив, що акредитовані на "Євробачення" російські журналісти, які раніше порушували кордон, незаконно відвідуючи Крим, не будуть допущені на територію України.
Українська правда
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