Прикордонники не пустили в Україну ще 2 російських журналістів

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Неділя, 7 травня 2017, 09:29

У неділю Державна прикордонна служба не пропустила в Україну та заборонила в'їзд на 3 роки ще двом російським журналістам, які без дозволу відвідували окупований Крим.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Олег Слободян у Facebook.

"Сьогодні зранку Державна прикордонна служба не пропустила через кордон та заборонила в'їзд в Україну на 3 роки ще двом журналісткам російського видання, які порушували законодавство України та відвідували тимчасово окупований півострів через тимчасово закриті пункти пропуску", - написав він.

Держприкордонслужба наголошує, що наявність акредитації на Євробачення не є документом, який надає право для перетину кордону.

"При прийнятті рішень Держприкордонслужба спільно із СБУ та Національною поліцією керуються виключно інтересами та законодавством України", - додав Слободян.

Як повідомлялося, 6 травня українські прикордонники відмовили у праві перетину кордонуфотожурналісту російських інформагентств Russia Тoday і "РИА Новости" Рамілю Сітдікову, який прямував до Києва для освітлення пісенного конкурсу "Євробачення-2017".

Радник глави МВС України Антон Геращенко заявив, що акредитовані на "Євробачення" російські журналісти, які раніше порушували кордон, незаконно відвідуючи Крим, не будуть допущені на територію України.

Українська правда

Теми: Прикордонна служба Росія ЗМІ
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Коментарі — 1
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IP: 95.135.42.---FLAG07.05.2017 10:00
Взагалі : треба з країни агресора - Раші,яка руйнує нашу Україну і вже зруйнувала увесь Схід України,вбиває наших бійців і мирних мешканців - НІКОГО не пускати...
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