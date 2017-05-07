В Лукьяновском СИЗО говорят, что ночью горело админздание

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Воскресенье, 7 мая 2017, 13:22

Ночной пожар в Лукьяновском СИЗО произошел не на территории корпуса для несовершеннолетних, а на крыше над одним из административных зданий.

Об этом телеканалу "112 Украина" сообщил замначальника изолятора Виталий Шкурба.

"Данная часть здания - административная, под ней (крышей, - ред.) находятся кабинеты медработников и сотрудников социальной службы. В этой части здания жилых помещений нет", - уточнил он.

"Около 01:40 возник пожар на крыше административного здания для содержания заключенных. Был вызван наряд ГосЧС и оперативная группа Шевченковского райуправления полиции. Пожар был локализован в 02:57, пострадавших нет. Во время пожара эвакуированы 43 человека из соседней части здания", - отметил он, добавив, что часть сгоревшего шифера с крыши уже убрали силами работников СИЗО.

Предварительная причина пожара, по словам замначальника СИЗО, - замыкание электропроводки.

Как сообщалось, в Киеве на территории Лукьяновского следственного изолятора в ночь на воскресенье произошел крупный пожар

Национальный центр правозащиты сообщал, что  пожар возник в корпусе для несовершеннолетних заключенных.

Бывший председатель Государственной пенитенциарной службы Сергей Старенький также в Facebook писал, что горел корпус для несовершеннолетних.

"Именно здесь в последнее время концентрировались элитные заключенные. И камеры этого корпуса использовались как VIP-камеры", - отметил Старенький.

Темы: СИЗО Киев
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