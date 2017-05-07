У Лук'янівському СІЗО кажуть, що вночі горіла адмінбудівля

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Неділя, 7 травня 2017, 13:22

Нічна пожежа в Лук'янівському СІЗО сталася не на території корпусу для неповнолітніх, а на даху над однією з адміністративних будівель.

Про це телеканалу "112 Україна" повідомив заступник начальника ізолятора Віталій Шкурба.

"Дана частина будівлі - адміністративна, під ним (дахом, - ред.) розташовані кабінети медпрацівників і співробітників соціальної служби. В цій частині будівлі житлових приміщень немає", - уточнив він.

"Близько 1:40 виникла пожежа на даху адміністративної будівлі для утримання ув'язнених. Був викликаний наряд ДержНС і оперативна група Шевченківського райуправління поліції. Пожежа була локалізована о 2:57, постраждалих немає. Під час пожежі евакуйовані 43 людини з сусідньої частини будівлі", - зазначив він, додавши, що частину згорілого шиферу з даху вже прибрали силами працівників СІЗО.

Попередня причина пожежі, за словами заступника начальника СІЗО, - замикання електропроводки.

Як повідомлялося, в Києві на території Лук’янівського слідчого ізолятору в ніч на неділю сталася велика пожежа.

Раніше Національний центр правозахисту повідомляв, що пожежа виникла в корпусі для неповнолітніх ув’язнених.

Колишній голова Державної пенітенціарної служби Сергій Старенький також у Facebook писав, що горів корпус для неповнолітніх.

"Саме тут останнім часом концентрувалися елітні в'язні. І камери цього корпусу використовувались як VIP-камери", - зазначив Старенький.

Теми: СІЗО Київ
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