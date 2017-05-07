В аннексированном Крыму полиция устроила рейд по домам крымских татар
В аннексированном Крыму в селах Судакского региона полиция провела рейд по домам крымских татар.
Об этом пишет "Крым. Реалии" со ссылкой на местную жительницу Ленору Дюльбер.
"Визиты были "приурочены" мерам по профилактике экстремизма, в планах у полицейских было посетить 18 семей крымских татар, проживающих в регионе. Полицейские имели при себе "опросник", который содержал вопросы типа "В какую мечеть вы ходите? Ходите ли на кладбище и что там делаете?" Все сказанное фиксировалось и оформлялось как объяснения, которые крымским татарам предлагали подписать", - отметила она.
По словам полиции, данная "акция" является централизованной и проводится по всей территории Крыма до 11 мая.
Сообщений о данной ситуации со стороны российских силовиков нет.
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