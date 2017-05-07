В ОРДО придумали, как не обсуждать в Минске обмен пленными "всех на всех"

1097 просмотров
0
Воскресенье, 7 мая 2017, 20:40

В ОРДО заявили, что Украина в одностороннем порядке прервала процесс верификации пленных,  который проводился представителями боевиков "ДНР". 

Об этом заявила уполномоченный по правам человека в "ДНР" Дарья Морозова, сообщает онлайн-ресурс боевиков "ДАН". 

"Украинская сторона в одностороннем порядке прервала процесс верификации", - заявила Морозова.

По ее словам, согласно договоренности, процесс верификации должен был касаться лиц, находящихся в учреждениях украинской пенитенциарной системы, и тех, к кому применены меры пресечения без заключения под стражу - они остаются на свободе, но лишены возможности выехать в "ДНР".

Как сообщила Морозова, украинская сторона заявила, что процесс верификации в пенитенциарных учреждениях завершен, а возможности пообщаться с теми, кто не помещен под стражу, представители "ДНР" не получат.

По словам Морозовой, таким образом процесс верификации фактически сорван.

"Без этого 15-го числа на встрече в Минске не будет обсуждаться обмен пленными "всех на всех". Без полной верификации процесс продвигаться не будет", - заявила она.

Как известно, 26 апреля Трехсторонняя группа в Минске договорилась о работе подгруппы по безопасности и верификации списков пленных.

28 апреля началась верификация заявлений преступников, которых можно помиловать в обмен на содержащихся в плену в оккупированных Луганской и Донецкой областях людей.

Ранее в ОРЛО заявили, что на 4 мая запланирован выезд делегации "ЛНР" на территорию Украины для верификации заключенных.

7 мая в ОРЛО заявили, что дата начала верификации лиц, находящихся в местах лишения свободы на подконтрольной украинской власти территории перенесена на 10 мая по просьбе ОБСЕ.

Темы: "ДНР" пленные Минские соглашения
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
СММ ОБСЕ заявляет о сексуальных домогательствах со стороны боевика ОРДО 7 мая 2017, 12:22
Human Rights Watch призывает немедленно освободить ученого Козловского 6 мая 2017, 21:56
Суд дал доступ СБУ к телефонным звонкам Захарченко 5 мая 2017, 13:51
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
В Киеве торжественно открыли "Евровидение-2017"
В ОРДО придумали, как не обсуждать в Минске обмен пленными "всех на всех"
Украинские синхронистки выиграли все "золото" Мировой серии
В аннексированном Крыму полиция устроила рейд по домам крымских татар
Все новости
Comic Con

Участники Comic Con рассказывают, как подготовиться к фестивалю

Афиша на 5-7 мая

ЮБК открывает сезон, ночь кино, невероятное количество музыки и вечеринок