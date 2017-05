Порошенко поздравил Макрона с победой на выборах

Президент Украины Петр Порошенко поздравил кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона и выразил надежду на активизацию "Нормандского формата".

Свои поздравления глава государства разместил в микроблоге в Твиттере после того, как появились результаты экзит-полов после закрытия избирательных участков в 21:00 по киевскому времени.

"Искренне поздравляю Эммануэля Макрона с выдающейся победой! Солидный кредит доверия французского народа единой Европе", - отметил Порошенко.

Он также добавил, что Украина рассчитывает "на амбициозное сотрудничество с Францией и активизацию Нормандского формата".

Кроме того приветствия Макрону с победой уже выразили глава МИД Германии Зигмар Габриэль и президент Литвы Даля Грибаускайте.

With only 35% Marine Le Pen is significantly weaker than expected. Somber mood in the Kremlin, I guess. And White House?