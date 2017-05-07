Туск поздравил Францию с выбором свободы, а не "тирании фейковых новостей"

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Воскресенье, 7 мая 2017, 22:20

Президент Европейского Совета Дональд Туск выразил поздравления кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона по итогам голосования во втором туре выборов.

Свое приветствие Туск разместил в микроблоге в Твиттере.

"Поздравляем французский народ, который сделал выбор в пользу свободы, равенства и братства в противовес тирании фальшивых новостей", - отметил он.

Как известно, по данным экзит-полов на выборах президента Франции победу одержал лидер движения "Вперед!" Эмануэль Макрон.

Темы: Франция виборы
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