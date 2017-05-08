Итоги выборов во Франции: Макрон опередил Ле Пен почти в два раза

Лидер движения "Вперед!" Эммануэль Макрон одержал победу в ходе второго тура президентских выборов во Франции.

Об этом сообщает МВД страны.

Так, после подсчета 100% бюллетеней Макрон набирает 66,06% голосов. Всего за него отдали свои голоса 20,7 млн избирателей.



За лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен проголосовали 33,94% французов. В общей сложности свои голоса за нее отдали 10,6 млн людей.

2,24% бюллетеней были признаны недействительными.

Ранее Макрон уже выступил с победной речью перед своими избирателями. Политик пообещал служить Франции и быть верным принципам "свободы, равенства и братства".