Итоги выборов во Франции: Макрон опередил Ле Пен почти в два раза
Лидер движения "Вперед!" Эммануэль Макрон одержал победу в ходе второго тура президентских выборов во Франции.
Об этом сообщает МВД страны.
Так, после подсчета 100% бюллетеней Макрон набирает 66,06% голосов. Всего за него отдали свои голоса 20,7 млн избирателей.
За лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен проголосовали 33,94% французов. В общей сложности свои голоса за нее отдали 10,6 млн людей.
2,24% бюллетеней были признаны недействительными.
Ранее Макрон уже выступил с победной речью перед своими избирателями. Политик пообещал служить Франции и быть верным принципам "свободы, равенства и братства".
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