Итоги выборов во Франции: Макрон опередил Ле Пен почти в два раза

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Понедельник, 8 мая 2017, 03:36

Лидер движения "Вперед!" Эммануэль Макрон одержал победу в ходе второго тура президентских выборов во Франции.

Об этом сообщает МВД страны.

Так, после подсчета 100% бюллетеней Макрон набирает 66,06% голосов. Всего за него отдали свои голоса 20,7 млн избирателей.

За лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен проголосовали 33,94% французов. В общей сложности свои голоса за нее отдали 10,6 млн людей.

2,24% бюллетеней были признаны недействительными.

Ранее Макрон уже выступил с победной речью перед своими избирателями. Политик пообещал служить Франции и быть верным принципам "свободы, равенства и братства".

Темы: Франция виборы
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