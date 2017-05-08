Сутки в АТО: 65 обстрелов, боевики бьют из тяжелого оружия

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Понедельник, 8 мая 2017, 06:47

Ситуация в районе проведения АТО остается напряженной, за минувшие сутки боевики 65 раз открывали огонь по позициям ВСУ.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

На Донецком направлении из артиллерии калибра 122 мм, вооружения БМП, минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов и пулеметов больших калибров боевики обстреливали позиции возле Троицкого.

Из 82 мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов сепаратисты обстреливали украинские силы неподалеку Верхнеторецкого, а из вооружения БМП, минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов били по опорным пунктам неподалеку Луганского.

Из минометов калибра 82 мм террористы стреляли вблизи Опытного, а из 82 мм минометов, гранатометов различных систем и пулеметов больших калибров обстреливали ВСУ под Авдеевкой. Из гранатометов и пулеметов больших калибров боевики вел огонь по силам АТО в Каменке, Песках и Зайцево. По опорным пунктам под Невельским сепаратисты били из зенитной установки ЗУ-23-2 и автоматических гранатометов. Украинские позиции неподалеку Майорска были обстреляны из гранатометов и стрелкового оружия.

На Приморском направлении из минометов калибра 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, вооружения БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов террористы обстреливали позиции рядом с Водяным. 82 мм минометы, гранатометы и пулеметы больших калибров боевики применяли по опорным пунктам неподалеку Красногоровки.

По позициям морских пехотинцев вблизи Широкино террористы вели огонь из вооружения БМП, а под Павлополем - из вооружения БТР и гранатометов. По позициям возле Лебединского и Марьинки боевики били из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Силы АТО в Новоселовке Второй сепаратисты обстреливали из пулеметов крупных калибров, а в Гнутово - из вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На Луганском направлении из артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, гранатометов, минометов калибра 120 и 82 мм, крупнокалиберных пулеметов боевики накрывали опорные пункты вблизи Крымского. Из артиллерии калибра 120 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов были обстреляны украинские позициям рядом с Троицким.

Артиллерию калибра 152 мм и 122 мм, 120 мм минометы, гранатометы различных систем и пулеметы больших калибров боевики применял возле Новозвановки. По ВСУ в Попасной террористы вели огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, а по украинским силам в Катериновке - из минометов калибра 82 мм. Из артиллерии калибра 122 мм, 120 мм минометов, гранатометов и пулеметов больших калибров сепаратисты били по позициям сил АТО в районе Новоалександровки.

Темы: АТО Вооруженные силы
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