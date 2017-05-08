Геращенко поднимет вопрос сексуальных домогательств на заседании ТКГ

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Понедельник, 8 мая 2017, 15:57

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко будет требовать на заседании Трехсторонней контактной группы дать оценку сексуальным домогательствам в отношении члена патруля СММ ОБСЕ со стороны боевика ОРДО.

Об этом она сообщила в Facebook.

"Присоединяюсь к заявлению господина Апакана (Ертурула, главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине – ред.) и потребую дать оценку этому позорному факту и на гуманитарной подгруппе, и на ТКГ. Мы должны получить фамилию этого негодяя. На ТКГ от ОРДЛО должна прозвучать оценка и фамилия!" - подчеркнула Геращенко.

По ее словам, она также готовит депутатский запрос в силовые структуры Украины с требованием немедленно возбудить уголовное производство по этому факту.

"За все преступления на украинской территории, в том числе во временно неконтролируемых регионах, боевикам рано или поздно придется отвечать. А сексуальное насилие - это преступления, не имеющие срока давности. В балканских странах, где война закончилась два десятилетия назад, до сих пор идут подобные расследования, а все причастные к сексуальным преступлениям немедленно и надолго идут в тюрьму", - предостерегла Геращенко.

Как сообщалось, 5 мая был зафиксирован факт сексуальных домогательств со стороны вооруженного мужчины в ОРДО относительно члена патруля миссии ОБСЕ женского пола.

Глава СММ ОБСЕ в Украине Ертурул Апакан осудил такое сексуальное домогательство и обратился к боевикам с требованием разобраться с этим случаем.

По словам Геращенко, 15 мая в Совете безопасности ООН пройдут открытые дебаты на тему "Сексуальное насилие как тактика войны и терроризма", в которых примет участие украинский посол Владимир Ельченко.

Украинская правда

Темы: Геращенко ОБСЕ АТО Донбасс
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