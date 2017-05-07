Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Геращенко: Ельченко будет что рассказать в СБ ООН о сексуальном насилии

Воскресенье, 7 мая 2017, 20:19

15 мая в Совете Безопасности ООН состоятся открытые дебаты на тему "Сексуальное насилие как тактика войны и терроризма", в которых примет участие украинский посол Владимир Ельченко.

Об этом написала первый вице-спикер Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

По ее словам, Ельченко "будет что сказать на эту страшную тему".

Она назвала вопиющим факт сексуального домогательства со стороны боевика ОРДО по отношению к представительнице СММ ОБСЕ, о котором недавно сообщили в миссии.

"Страшно представить, что творится на оккупированных территориях в отношении гражданского населения и как там себя ведут вооруженные нелюди по отношению к женщинам. Именно поэтому мы так добиваемся допуска на оккупированные территории международных мониторинговых миссий по правам человека и так настойчиво приглашаем посетить Украину спецпредставитель генсека ООН по вопросам защиты прав женщин и детей, а также по вопросам сексуального насилия в условиях конфликта", - отметила Геращенко.

Она добавила, что так же жестко осуждает выявленные факты сексуального насилия со стороны представителей украинских силовых структур.

"Этому нет оправдания, и эти люди, какими бы героями они не были до совершения преступления, должны нести полную ответственность за свои преступления (здесь вспоминаются некоторые депутаты от "Самопомочи", которые врывались в суды и защищали откровенных насильников, только потому, что те когда-то служили в батальоне)", - добавила первый вице-премьер.

"В этом контексте еще важнее и актуальнее ратификация Стамбульской конвенции, и мы будем делать все для ее принятия уже на этой парламентской сессии", - отметила Геращенко.

Как сообщалось, в СММ ОБСЕ заявили, что на днях в ОРДО член патруля СММ женского пола подверглась сексуальным домогательствам со стороны мужчины, вооруженного автоматом (АК-47), который угрожал, что не позволит патрулю миссии двигаться в восточном направлении с Петровского до Раздольного, пока его требования не будут удовлетворены.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ГеращенкоООНОБСЕ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

фото, видео"Ни одной уцелевшей квартиры": СМИ показали жилой дом в Одессе после атаки РФ после атаки РФ

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

Все новости...
Геращенко
"Харьковские соглашения": суд разрешил арестовать экс-министров Грищенко и Лавриновича
В "ЕС" требуют отставки главы МВД после расследования ДТП с Трухиным
Нардепы попытались вслед за Третьяковой прогнать Геращенко, но не смогли
Последние новости
11:34
видео"Я молил Бога, чтобы она была жива": история пары пограничников, переживших плен и 2 года разлуки
11:03
Из-за ночной атаки РФ полсотни домов в Одессе остались без тепла
11:00
Умеров рассказал Остину, как Украина сбила российский А-50
10:55
OpenAI запретила использовать ее ИИ-инструменты в политических кампаниях
10:46
видеоУсеянная трупами врага земля Авдеевки: ССО показали уничтожение штурмовиков
10:45
Украинцы могут получить стипендии для бесплатного обучения на IT-курсах: как это сделать
10:40
"Укрпочта" продолжила обмен ламп: для обмена доступно 7 млн светодиодов
10:38
По всей Украине тревога из-за взлета МиГ, в Кривом Роге слышали взрывы
10:35
Hyundai продал завод в Китае за 225 миллионов долларов
10:33
Тупо, ржачно или остроумно? Над чем (не)смеются в разных странах
Все новости...
Реклама: