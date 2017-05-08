Лавров и Тиллерсон встретятся в США, чтобы поговорить об Украине

Во время визита в Соединенные Штаты министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится с американским госсекретарем Рексом Тиллерсоном.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного департамента США.

По данным Госдепа, встреча состоится в среду, 10 мая. Стороны будут говорить об Украине, Сирии и двусторонних отношениях.

"Что касается Украины, то стороны обсудят необходимость прекратить насилие на востоке Украины и урегулирование конфликта путем полной реализации минских соглашений", - говорится в сообщении.

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