Задержанного в понедельник крымского татарина вывезли в Краснодар
Задержанного в понедельник в аннексированном Крыму крымского татарина Сервера Тороза российские силовики увезли в Краснодар.
Об этом сообщает издание КримSOS, со ссылкой на слова активистки Леноры Дюльберовой.
Она рассказала, что полиция Судака ничего не знала о перемещении Тороза.
"У нас есть подозрения, что Амета Аметова, которого тоже задержали сегодня утром, также везут в Краснодар. Его не могут обнаружить в симферопольских участках, куда его обещали доставить", - сообщила Дюльберова.
Как известно, в понедельник в Судаке в доме председателя регионального Меджлиса Ильвера Аметова силовики провели обыск.
Позже силовики окружили поселок Морское в 20 километрах от Судака. Около получаса дорога от Судака в поселок была перекрыта сотрудниками СОБР.
Также силовики провели обыск в доме крымского татарина Юсуфа Тороза. Причину обыска силовики не назвали.
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