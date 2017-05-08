Окупанти побили і викрали сина голови Судацького меджлісу

Силовики окупаційної влади Криму 8 травня під час обшуку в будинку голови Судацького меджлісу Ільвера Аметова побили його сина й відвезли в невідомому напрямку.

Про це сам Аметов розповів у коментарі виданню "Крим.Реалії".

"У мене вдома етнографічний музей і зброї дуже багато, починаючи з середніх століть і донині. Вони в музеї провели обшук, усе перевернули. Сина старшого побили, наділи наручники й відвезли, куди – не знаю, сказали, що ввечері подзвонять", – сказав Аметов.

За даними QirimInfo, обшук у будинку Аметова в Судаку почався о 7:30 і тривав півтори години. Його проводили близько 10 бійців ФСБ в масках і зі зброєю. Приводом для обшуку став анонімний лист про незаконний обіг зброї і наркотиків і нібито причетності до цього Аметова. Після обшуку сина Аметова силовики відвезли до Сімферополя.

"Це вже другий обшук в будинку Аметова – перший раз силовики приходили до нього з обшуком у 2015 році", - йдеться в повідомленні.

При цьому глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив у Facebook, що станом на 12:00 російські окупанти продовжують обшук в будинку кримського татарина Юсуфа Тороза в Морському, що в 20 км від Судака. "Озброєні люди в масках не пускають у двір присутніх співвітчизників", - написав він.

Як відомо, вранці 8 травня в окупованому Криму силовики провели обшук в будинку голови Судакського регіонального Меджлісу Ільвер аг'а Аметова. Приводом для обшуку став якийсь анонімний лист.

Одночасно озброєні люди, які прибули на трьох мікроавтобусах, оточили квартал компактного проживання кримських татар в Морському. Там почали обшук в будинку Тороза.