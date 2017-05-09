СЦКК: Боевики целенаправленно обстреливают мирных жителей

130 просмотров
0
Вторник, 9 мая 2017, 03:29

Боевики на Донбассе целенаправленно и осознанно обстреливают населенные пункты и мирных жителей, нарушая не только Минские соглашения, но и международное гуманитарное право.

Об этом заявила украинская сторона Совместного центра по контролю и координации (СЦКК), сообщает пресс-служба министерства обороны Украины.

"Украинская сторона СЦКК констатирует, что незаконные вооруженные формирования ОРДЛО кроме того, что постоянно пренебрегают всеми Минскими договоренностями применяя запрещенное вооружение по позициям Вооруженных Сил Украины, а также по важным объектам инфраструктуры, они сознательно открывают огонь по населенным пунктам и мирным жителям нарушая этим Международное гуманитарное право", - говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении, в понедельник, 8 мая, около 16.30 боевики совершили обстрел населенного пункта Марьинка из крупнокалиберного пулемета, в результате которого огнестрельное ранение получила гражданка Украины. При осмотре в лечебном учреждении, у нее в мягких тканях была обнаружена пуля калибра 12.7 мм на глубине одного сантиметра.

"Такие действия незаконных вооруженных формирований ОРДО свидетельствуют о грубом и сознательном нарушении Международного гуманитарного права, а именно пункта о запрете делать мирное население, отдельных его представителей или мирные объекты, целями ударов", - отметили в СЦКК.

Ранее в Министерстве обороны сообщили, что 8 мая боевики также обстреляли Попасную Луганской области, по предварительным данным пострадавших нет.

Темы: Донбасс терроризм
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Трампа призвали сначала встретиться с Порошенком, а потом с Путиным 9 мая 2017, 02:28
Боевики обстреляли Попасную 8 мая 2017, 21:45
В Марьинке женщина получила огнестрельное ранение 8 мая 2017, 20:38
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Мы за активизацию "Нормандского формата" – Порошенко
Чубаров призвал выйти на совместную молитву в Крыму несмотря на запрет
Меркель рассказала Порошенко о последней встрече с Путиным
В зоне АТО подорвался украинский военный – штаб
Все новости
Celebrate diversity

Красная дорожка Евровидения (ФОТО)

Репортаж

Волонтеры – мосты с жизнью, в которой бойцы кому-то нужны