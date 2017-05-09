СЦКК: Боевики целенаправленно обстреливают мирных жителей

Боевики на Донбассе целенаправленно и осознанно обстреливают населенные пункты и мирных жителей, нарушая не только Минские соглашения, но и международное гуманитарное право.

Об этом заявила украинская сторона Совместного центра по контролю и координации (СЦКК), сообщает пресс-служба министерства обороны Украины.

"Украинская сторона СЦКК констатирует, что незаконные вооруженные формирования ОРДЛО кроме того, что постоянно пренебрегают всеми Минскими договоренностями применяя запрещенное вооружение по позициям Вооруженных Сил Украины, а также по важным объектам инфраструктуры, они сознательно открывают огонь по населенным пунктам и мирным жителям нарушая этим Международное гуманитарное право", - говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении, в понедельник, 8 мая, около 16.30 боевики совершили обстрел населенного пункта Марьинка из крупнокалиберного пулемета, в результате которого огнестрельное ранение получила гражданка Украины. При осмотре в лечебном учреждении, у нее в мягких тканях была обнаружена пуля калибра 12.7 мм на глубине одного сантиметра.

"Такие действия незаконных вооруженных формирований ОРДО свидетельствуют о грубом и сознательном нарушении Международного гуманитарного права, а именно пункта о запрете делать мирное население, отдельных его представителей или мирные объекты, целями ударов", - отметили в СЦКК.

Ранее в Министерстве обороны сообщили, что 8 мая боевики также обстреляли Попасную Луганской области, по предварительным данным пострадавших нет.