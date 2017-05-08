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Боевики обстреляли Попасную

Понедельник, 8 мая 2017, 21:45

Боевики обстреляли Попасную Луганской области, по предварительным данным пострадавших нет.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства обороны.

"До этого обстрелы были, но последние несколько недель мы жили, слава Богу, в тишине. Но этой ночью опять все повторилось. Я не понимаю, какую цель они преследуют, обстреливая такой город как Попасная. Учитывая настроение местного населения, которое 3 года назад ошиблось и поверило в пропаганду агрессора, но сегодня уже поняло ситуацию и поняло, что есть перспективы жить в стране с правовым статусом... и уже не хочет никаких псевдореспублик", - заявил исполняющий обязанности председателя Попаснянской районной государственной администрации Николай Ханатов.

Местные жители зафиксировали 5-6 обстрелов, по предварительным данным никто не пострадал.

Как известно, в течение 8 мая в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе погиб один украинский военный и пятеро получили ранения.

Украинская правда

Темы: ДонбассАТО
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