В Запорожье под мэрией произошла драка митингующих

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Вторник, 9 мая 2017, 09:56

В Запорожье возле мэрии произошла потасовка между участниками акции "Бессмертный полк" и патриотически настроенным активистами.

Об этом сообщает сайт Запорожья 061.ua и Громадське ТБ Запорожья.

Некоторые участники акции принесли с собой красные флаги СССР и проводили встречу под записи советских песен. Это возмутило патриотов: они требовали убрать запрещенную символику.

В толпе участников скандировали "Фашизм не пройдет" и звучали советские песни, а с другой стороны – кричали "Коммуняку на гілляку" и пели гимн Украины.

Несколько активистов принесли на акцию иронично оформленные портреты – с героями сериала "Игры престолов".

Участников "Бессмертного полка", в том числе Константина Мамросенко, экс-регионала Андрея Иванова и коммуниста Алексея Бабурина, бойцы Нацгвардии взяли в кольцо.

 

Троих "провокаторов" увели из толпы.

Темы: Запорожье провокации акции
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