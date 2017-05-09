В Киеве в полицейских кинули шашку и яйца, а 2 задержали за ленты

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Вторник, 9 мая 2017, 11:22

В Киеве поблизости Площади Славы в полицейских бросили дымовую шашку.

Полиция задержала двух человек, которые пытались развернуть баннер с георгиевскими лентами, сообщил заместитель главы Национальной полиции Андрей Крищенко в комментарии каналу "112 Украина".

"Ситуация довольно спокойная… Были задержаны два человека, которые пытались развернуть баннер с георгиевскими лентами. Они будут доставлены в районное управление, и мы будем давать правовую оценку их действиям", – сказал он по телефону.

 
Фото полиции

"Применена была дымовая шашка. Лица, которые являются противниками этого марша, бросили дымовую шашку приблизительно в 9 часов в работников полиции. Пострадавших пока что нет. Ситуация достаточно контролируема", – сообщил Крищенко.

Представитель полиции добавил, что у людей преклонного возраста также изъяли несколько "георгиевских лент" и провели с ними разъяснительную работу.

Он сказал, что, по предварительным оценкам, порядка 1,5 тысячи человек планируют участвовать в акциях у Парка Славы, но "цифра морж быть больше". Правоохранителей в столице пока что задействовали до 4 тысяч – это и военнослужащие Нацгвардии, и полицейские.

Как сообщается на сайте Нацполиции, плакат с изображением "георгиевских лент" изъяли, а державшего его мужчину доставили в управление полиции для выяснения обстоятельств.

Также по данным НПУ, врачи зафиксировали телесные повреждения у работника полиции от дымовой шашки, которую кинули из офиса ОУН.

Кроме того, как сообщает полиция, активисты из офиса ОУН бросали яйца в правоохранителей, участников акции и журналистов, а также шарики с краской, картошку и палки.

 

Полиция зарегистрировала производство по ч.2 ст.296 УК Украины "хулиганство" по событиям на улице Мазепы, 6, сообщил директор департамента коммуникации МВД Артем Шевченко.

Как сообщает "Укринформ", утром 9 мая небольшая группа молодых людей с символикой ОУН развернула флаги на верхнем этаже трехэтажного здания на улице Мазепы, 6а, призывая не допустить акции пророссийских сил. Здание окружили полицейские, а порядка 30 правоохранителей зашли в помещение, чтобы упредить провокации молодчиков.

Под самым зданием несколько человек держали плакаты "Не допустим марша коммунистов!". 

9 мая свои акции планировали провести пророссийские силы, которые инициировали марш "Никто не забыт, ничто не забыто" как альтернативу "Бессмертного полка". В противоположность им на акцию собирались выйти ОУНовцы Николая Коханивского с акцией "Смертный полк".

По состоянию на 11:20 к Парку Славы подошла толпа – звучит "Фашизм не пройдет", поют "Этот День победы".

 
фото УП
 

Над Площадью Славы летает вертолет.

Работникам полиции пришлось провести переговоры с группой лиц, которые заблокировали вход на территорию парка Вечной Славы.

Переговоры под Парком Славы
Переговоры под Парком Славы
Фото полиции

По данным полиции, колона участников акции "Никто не забыт, ничто не забыто" насчитывает порядка 3 тысяч человек.

Алена Рощенко, УП, дополнено

Темы: Киев история акции полиция
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