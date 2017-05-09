В Киеве в полицейских кинули шашку и яйца, а 2 задержали за ленты

В Киеве поблизости Площади Славы в полицейских бросили дымовую шашку.

Полиция задержала двух человек, которые пытались развернуть баннер с георгиевскими лентами, сообщил заместитель главы Национальной полиции Андрей Крищенко в комментарии каналу "112 Украина".

"Ситуация довольно спокойная… Были задержаны два человека, которые пытались развернуть баннер с георгиевскими лентами. Они будут доставлены в районное управление, и мы будем давать правовую оценку их действиям", – сказал он по телефону.

Фото полиции

"Применена была дымовая шашка. Лица, которые являются противниками этого марша, бросили дымовую шашку приблизительно в 9 часов в работников полиции. Пострадавших пока что нет. Ситуация достаточно контролируема", – сообщил Крищенко.

Представитель полиции добавил, что у людей преклонного возраста также изъяли несколько "георгиевских лент" и провели с ними разъяснительную работу.

Он сказал, что, по предварительным оценкам, порядка 1,5 тысячи человек планируют участвовать в акциях у Парка Славы, но "цифра морж быть больше". Правоохранителей в столице пока что задействовали до 4 тысяч – это и военнослужащие Нацгвардии, и полицейские.

Как сообщается на сайте Нацполиции, плакат с изображением "георгиевских лент" изъяли, а державшего его мужчину доставили в управление полиции для выяснения обстоятельств.

Также по данным НПУ, врачи зафиксировали телесные повреждения у работника полиции от дымовой шашки, которую кинули из офиса ОУН.

Кроме того, как сообщает полиция, активисты из офиса ОУН бросали яйца в правоохранителей, участников акции и журналистов, а также шарики с краской, картошку и палки.

Полиция зарегистрировала производство по ч.2 ст.296 УК Украины "хулиганство" по событиям на улице Мазепы, 6, сообщил директор департамента коммуникации МВД Артем Шевченко.

Как сообщает "Укринформ", утром 9 мая небольшая группа молодых людей с символикой ОУН развернула флаги на верхнем этаже трехэтажного здания на улице Мазепы, 6а, призывая не допустить акции пророссийских сил. Здание окружили полицейские, а порядка 30 правоохранителей зашли в помещение, чтобы упредить провокации молодчиков.

Под самым зданием несколько человек держали плакаты "Не допустим марша коммунистов!".

9 мая свои акции планировали провести пророссийские силы, которые инициировали марш "Никто не забыт, ничто не забыто" как альтернативу "Бессмертного полка". В противоположность им на акцию собирались выйти ОУНовцы Николая Коханивского с акцией "Смертный полк".

По состоянию на 11:20 к Парку Славы подошла толпа – звучит "Фашизм не пройдет", поют "Этот День победы".

фото УП

Над Площадью Славы летает вертолет.

Работникам полиции пришлось провести переговоры с группой лиц, которые заблокировали вход на территорию парка Вечной Славы.

Переговоры под Парком Славы Фото полиции

По данным полиции, колона участников акции "Никто не забыт, ничто не забыто" насчитывает порядка 3 тысяч человек.

Алена Рощенко, УП, дополнено