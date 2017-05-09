В Киеве 9 мая задержали 25 человек, еще 20 – в других городах

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Вторник, 9 мая 2017, 13:15

По состоянию на 13:00 во время мероприятий 9 мая задержаны 45 человек, из них 25 человек – в столице.

Об этом сообщил заместитель министра внутренний дел Сергей Яровой, комментарий которого передал канал "112 Украина".

"В Киеве у нас на данную минуту порядка 25-ти, а по Украине порядка 45 задержанных", – сказал он.

По словам Ярового, двое полицейских травмированы: один в Киеве, другой в Запорожье. А среди участников акции раненых нет и к врачам никто из них не обращался.

Усиленные меры безопасности продлятся "столько, сколько необходимо", сказал он.

По данным корреспондента "112 Украина", среди задержанных в столице – представители ОУН, во время задержания были столкновения.

Офис ОУН на улице Мазепы по состоянию на 13:20 опустел, добавила журналистка.

Тем временем правоохранители убирают ограды вдоль дорог, ведущих к парку Славы в Киеве.

Ранее полиция сообщила, что из офиса ОУН в толпу бросили дымовую шашку и шарики с краской, также бросали яйца, картофель и палки из-за марша "Бесмертный полк". Открыто производство по статье о хулиганстве.

А в Запорожье возле мэрии утром произошла потасовка между участниками акции "Бессмертный полк" и патриотически настроенным активистами.

Алена Рощенко, УП, дополнено

Темы: акции Киев полиция
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