Полиция Киева задержала еще 6 человек, под райуправлением - пикет

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Вторник, 9 мая 2017, 16:19

Полиция Киева задержала еще 6 человек, которые оказывали сопротивление правоохранителям и использовали запрещенную символику.

Об этом говорится в сообщении МВД Украины.

"По состоянию на 15:10 в управление полиции Киев доставили еще 6 человек ... После получения объяснений полиция определится с правовой квалификацией их действий", - говорится в сообщении.

По данным МВД, при этом возле Печерского райуправления полиции по состоянию на 15:10 находилось около 50 человек.

 
фото - пресс-служба мвд украины

Как сообщает Интерфакс-Украина, активисты пикетируют райуправления милиции, куда доставили задержанных на ул. Мазепы, 6а

Участники пикета держат плакаты с призывом освободить задержанных, ситуация на месте спокойная, движение транспорта не перекрывалось.

Здание райуправления находится под усиленной охраной.

Как известно, ранее замминистра внутренних дел Сергей Яровой заявил, что по состоянию на 13:00 во время мероприятий 9 мая задержаны 45 человек, из них 25 человек - в столице.

Темы: полиция Киев празднования
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