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У Києві 9 травня затримали 25 людей, ще 20 – в інших містах

Вівторок, 9 травня 2017, 13:15
У Києві 9 травня затримали 25 людей, ще 20 – в інших містах

Станом на 13:00 під час заходів 9 травня затримано 45 осіб, із них 25 людей – у столиці.

Про це повідомив заступник міністра внутрішній справ Сергій Яровий, коментар якого передав канал "112 Україна".

"У Києві в нас на дану хвилину близько 25-ти, а по Україні близько 45 затриманих", – сказав він.

За словами Ярового, двох поліцейських травмовано: один у Києві, інший у Запоріжжі. А серед учасників акції поранених немає і до лікарів ніхто з них не звертався.

Посилені заходи безпеки триватимуть "стільки, скільки необхідно", сказав він.

За даними кореспондента "112 Україна", серед затриманих у столиці – представники ОУН, під час затримання були сутички.

Офіс ОУН на вулиці Мазепи станом на 13:20 спорожнів, додала журналістка.

Тим часом правоохоронці прибирають огорожі вздовж доріг, які ведуть до парку Слави у Києві.

Раніше поліція повідомила, що з офісу ОУН у натовп кинули шашку та кульки з фарбою, також кидали яйця, картоплю і палиці через марш "Безсмертний полк". Відкрито провадження за статтею про хуліганство.

А у Запоріжжі біля мерії вранці сталася бійка між учасниками акції "Безсмертний полк" і патріотично налаштованими активістами.

Олена Рощенко, УП, доповнено

"Українська правда" у Threads

Теми: акціїКиївполіція
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