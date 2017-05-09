У Києві 9 травня затримали 25 людей, ще 20 – в інших містах
Станом на 13:00 під час заходів 9 травня затримано 45 осіб, із них 25 людей – у столиці.
Про це повідомив заступник міністра внутрішній справ Сергій Яровий, коментар якого передав канал "112 Україна".
"У Києві в нас на дану хвилину близько 25-ти, а по Україні близько 45 затриманих", – сказав він.
За словами Ярового, двох поліцейських травмовано: один у Києві, інший у Запоріжжі. А серед учасників акції поранених немає і до лікарів ніхто з них не звертався.
Посилені заходи безпеки триватимуть "стільки, скільки необхідно", сказав він.
За даними кореспондента "112 Україна", серед затриманих у столиці – представники ОУН, під час затримання були сутички.
Офіс ОУН на вулиці Мазепи станом на 13:20 спорожнів, додала журналістка.
Тим часом правоохоронці прибирають огорожі вздовж доріг, які ведуть до парку Слави у Києві.
Раніше поліція повідомила, що з офісу ОУН у натовп кинули шашку та кульки з фарбою, також кидали яйця, картоплю і палиці через марш "Безсмертний полк". Відкрито провадження за статтею про хуліганство.
А у Запоріжжі біля мерії вранці сталася бійка між учасниками акції "Безсмертний полк" і патріотично налаштованими активістами.
Олена Рощенко, УП, доповнено