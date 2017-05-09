На выборах президента в Южной Корее победил либерал - экзит-полы

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Вторник, 9 мая 2017, 17:42

На досрочных президентских выборах в Южной Корее, по данным экзит-полов, лидирует либеральный политик Мун Джеин от "Демократической партии".

По данным опросов, он получает около 41,5% голосов, пишет "Радио Свобода". 

Мун Джеин известен как адвокат-правозащитник и сторонник умеренного курса в отношении Северной Кореи.

На втором месте - кандидат консерваторов от "Корейской партии свободы" Хон Чжун Ха, который набрал более 23% голосов.

Результаты экзит-полов обнародовали после того, как 9 мая закрылись избирательные участки.

Как известно, внеочередные выборы президента Южной Кореи назначили после отстранения Пак Кин Хе в результате импичмента в связи с коррупционным скандалом.

Темы: Южная Корея виборы
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