Белый дом утвердил поставки вооружения отрядам народной самообороны в Сирии.

Об этом вечером 9 мая сообщает Reuters со ссылкой на сообщение пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера во время брифинга.

Других подробностей от Белого дома пока нет.

Кроме того, как сообщается в заявлении Белого дома, президент США Дональд Трамп подписал указ о продлении санкций в отношении Сирии еще на один год.

Согласно документу, в США будут заблокированы активы некоторых физических и юридических лиц, а также введен запрет на экспорт определенных категорий американских товаров и услуг в Сирию.

Также Трамп призвал президента Сирии Башара Асада прекратить насилие против сирийского народа, обеспечить доставку гуманитарной помощи и соблюдать режим прекращения огня.

Как известно, США рассчитывают на расширение и продолжение своего военного присутствия в Сирии для ускорения борьбы против "Исламского государства".

Президент Сирии Башар Асад назвал войска США в Сирии "захватчиками" и считает, что они не приносят пользу.

До недавнего времени военное присутствие США в Сирии состояло из бойцов сил специальных операций, которые тренировали местных военных и поддерживали сирийские войска.

В начале апреля Вооруженные силы США віпустили 50 крылатых ракет "Томагавк" по сирийским правительственным целям в ответ на химическую атаку в провинции Идлиб, жертвой которой стали десятки человек.

Также Соединенные Штаты направили артиллерийскую батарею морской пехоты в Сирию, чтобы помочь разгромить "Исламское государство" в городе Ракка, который считается сирийской столицей ИГИЛ.

Украинская правда