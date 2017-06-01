Белый дом не будет отвечать на вопросы о расследовании связей Трампа с РФ

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Четверг, 1 июня 2017, 01:57

Администрация президента США больше не будет отвечать на вопросы СМИ о ходе расследования о связях избирательного штаба Дональда Трампа с Россией.

Об этом в среду заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер в ходе брифинга, передает "Голос Америки".

По словам Спайсера, теперь вопросы на эту тему следует адресовывать личному юристу Трампа.

"Мы фокусируем наше внимание на повестке дня президента, поэтому отныне все вопросы по данной теме будут направляться к внешнему консультанту, Марку Касовицу" - отметил он.

Темы: США Трамп
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