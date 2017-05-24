Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СМИ: Трамп нанял адвоката из-за расследования его связей с РФ

Среда, 24 мая 2017, 07:38

Президент США Дональд Трамп нанял частного адвоката, который будет защищать его в ходе расследования о связях предвыборной кампании с Россией в 2016 году.

Об этом сообщает телеканал FOX Business со ссылкой на два источника.

Нью-йоркский адвокат Марк Касовиц является основателем фирмы Kasowitz, Benson, Torres LLP. Она уже представляла интересы Трампа во многих делах, включая сделки с недвижимостью, развод и обвинения в мошенничестве в Trump University.

Как сообщает канал, адвокат известен своим жестким стилем в судебных разбирательствах и перепалками с журналистами, обвинявшими Трампа. Он был адвокатом американского президента в судебном разбирательстве, когда он подал в суд на журналистов, сообщивших со ссылкой на источники, что тот не миллиардер. Однако то дело Касовиц проиграл.

Кроме того, Касовиц требовал опровержений и исправлений от газеты The New York Times, которая критически освещала Трампа во время президентской кампании 2016 года.

Касовиц отказался комментировать эту информацию. Пресс-секретарь Белого дома также не дал комментариев.

Темы: СШАТрамп
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

Все новости...
США
Белый дом может согласиться на обучение украинских пилотов на F-16 в США
США и Китай удвоят количество авиарейсов между странами
"Не будем стесняться снова пойти в Конгресс" – Белый дом о дополнительных средствах для Украины
Последние новости
09:49
В Украине за год вдвое вырос спрос на гибридные авто: что выбирают украинцы
09:39
Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico
09:22
Макрон прокомментировал возможное возвращение Трампа к власти
09:19
Французский производитель автокомпонентов Faurecia избавился от активов в России
09:13
фото, видео"Ни одной уцелевшей квартиры": СМИ показали жилой дом в Одессе после атаки РФ после атаки РФ
09:04
Что будет после F-16. Какие самолеты и вертолеты упомянули как потенциальное пополнение Сырский и Олещук
08:55
Зеленский в Давосе встретился с королем и премьером Бельгии, которая председательствует в Совете ЕС
08:38
Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны
08:35
В столице Кыргызстана упал вертолет Ми-8: есть погибший и раненые
08:09
ВСУ за сутки уничтожили 730 оккупантов и 13 танков
Все новости...
Реклама: