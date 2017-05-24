СМИ: Трамп нанял адвоката из-за расследования его связей с РФ

Президент США Дональд Трамп нанял частного адвоката, который будет защищать его в ходе расследования о связях предвыборной кампании с Россией в 2016 году.

Об этом сообщает телеканал FOX Business со ссылкой на два источника.

Нью-йоркский адвокат Марк Касовиц является основателем фирмы Kasowitz, Benson, Torres LLP. Она уже представляла интересы Трампа во многих делах, включая сделки с недвижимостью, развод и обвинения в мошенничестве в Trump University.



Как сообщает канал, адвокат известен своим жестким стилем в судебных разбирательствах и перепалками с журналистами, обвинявшими Трампа. Он был адвокатом американского президента в судебном разбирательстве, когда он подал в суд на журналистов, сообщивших со ссылкой на источники, что тот не миллиардер. Однако то дело Касовиц проиграл.

Кроме того, Касовиц требовал опровержений и исправлений от газеты The New York Times, которая критически освещала Трампа во время президентской кампании 2016 года.

Касовиц отказался комментировать эту информацию. Пресс-секретарь Белого дома также не дал комментариев.