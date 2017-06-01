В Турцию теперь можно ехать с ID-карточкой

Вступило в силу соглашение о безвизовых поездках для украинцев в ​​Турцию с внутренними паспортами Украины в форме ID-карты.



Об этом сообщила консульская служба Министерства иностранных дел в Twitter.



"С 1.06 украинцы будут въезжать в Турцию и находиться там 90/180 дней на основании внутреннего паспорта в форме ID-карты", – напомнили в МИД.

З 1.06. українці в'їжджатимуть до Туреччини і перебув. там 90/180 днів нa основі внутр.паспорта у формі ID-картки. pic.twitter.com/IWLt7VZeSO — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) June 1, 2017

А посол Украины в Турции Андрей Сибига сообщил, что в четверг в Турции встретили первый рейс из Киева с украинцами, которые пересекли турецкую границу с ID-карочками.

Зустріли перший рейс з Києва з українцями, що перетнули турецький кордон на підставі ID картки-Угода від сьогодні працює pic.twitter.com/1gi7joqz8f — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) June 1, 2017

Как известно, 20 мая Турция утвердила безвизовые поездки для украинцев по ID-картам.



Соглашение между правительствами предполагает, что граждане Украины и Турции могут въезжать и находиться в течение 90 дней на территории этих стран без загранпаспортов – по национальным паспортам с чипом.