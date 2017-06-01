Спецконфискация $1,5 миллиарда: дело против судьи не откроют

Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия отказалась открыть дисциплинарное дело против судьи Краматорского городского суда Донецкой области Ларисы Переверзевой, вынесшей решение о спецконфискации $1,5 млрд бывшего президента Виктора Януковича и его окружения.

Соответствующее решение на заседании 1 июня приняла первая дисциплинарная палата ВСП, передают "Українські новини".

Жалобу на судью Переверзеву подала некая гражданка Александра Антонова, которая обвинила судью в нарушении процедур и норм материального права при рассмотрении 19 апреля ее ходатайства на отказ следователя назначить экспертизу в рамках уголовного производства.

Как известно, 28 марта судья Переверзева вынесла решение о спецконфискации $1,5 млрд Януковича и его окружения в рамках процесса против бывшего директора компании "Газ Украина - 2020" Аркадия Кашкина.

Через месяц решение вступило в силу и конфискованные средства были перечислены в госбюджет.

Генеральный прокурор Юрий Луценко на брифинге 28 апреля раскрыл подробности преступной схемы отмывания средств Януковичем.

В мае 7 кипрских компаний - держателей облигаций внутреннего государственного займа обжаловали решение Краматорского городского суда Донецкой области о спецконфискации 1,5 млрд долларов, но апелляция не была принята к рассмотрению.