Луценко: "Схема Януковича" достойна колумбийской мафии

Средства, украденные экс-президентом Виктором Януковичем и его окружением, выводились из Украины через около 500 компаний.

Об этом рассказал на специальном брифинге 28 апреля генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Средства, украденные различными способами на территории Украины тогдашней властью, через около 500 компаний выводились из Украины. Через ряд оффшорных компаний попадали в всемирную "мойку". Отследить их точное происхождение 3 года пытались следователи ГПУ, службы финансового мониторинга, наши коллеги за рубежом по нашим запросам", – рассказал генпрокурор.

"Они следовали на Кипр, а в большинстве своем - на территорию Латвии. Оттуда эти средства заходили в Украину, и безальтернативно уполномоченные членами преступной организации фирмы покупали специально выпущенные по решению этих же членов ПО государственные облигации с 8% годовых в валюте", – отметил Луценко.

"Я вообще удивляюсь, почему колумбийская мафия не использовала такую красивую возможность отмывания средств. Берешь ворованные средства, покупаешь украинские ценные бумаги, имеешь 8 процентов годовых в валюте, а потом еще чистые деньги на руки ..." – добавил он.

По словам генпрокурора, к этой схеме Янукович не допускал никого, кроме членов своей преступной организации.



"Лица, которые заключали эти соглашения, связаны с высшим руководством преступной организации. Это также установлено следствием и было взято в расчет судом. Поэтому все средства, которые в 2014 году после Революции Достоинства были заморожены на счетах в Ощадбанке, Эксимбанке, Приватбанке, сейчас подлежат конфискации в государственное казначейство", - сказал Луценко, назвав это актом высшей справедливости.

Как известно, 28 апреля ГПУ сообщила, что суд разрешил конфискацию арестованных 1,5 млрд долларов, которые принадлежали окружению экс-президента Виктора Януковича.



Защита Януковича заявила, что их подзащитный открещивается от этих денег и подает в суд иск о защите чести.

Валентина Романенко, УП